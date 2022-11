Unterkochen muss nach 4:0-Führung noch zittern

In der Bezirksliga war am Samstag einiges geboten. Der FV 08 Unterkochen steuert eigentlich einem ungefährdeten Sieg entgegen und führte zwischenzeitlich mit 4:0 in Straßdorf. Am Ende stand es 4:3 und man musste nich zittern. Der TV Neuler verspielt einen 3:1-Führung in Nattheim und muss sich letztlich mit einem Punkt zufriedengeben. Der SV Lauchheim feierte einen klaren 5:1-Erfolg gegen den FC Durlangen. Die Partien in der Übersicht:

SF Dorfmerkingen II - SG Heldenfingen/Heuchlingen 0:0. Tore: Fehlanzeige.

DJK-SG Schwabsberg-Buch - SC Hermaringen 2:2 (1:2). Tore: 0:1 P. Häberle (18.), 0:2 T. Hendrik Merkle (42.), 1:2, 2:2 F. Ehrmann (45., 47.).

TSG Nattheim - TV Neuler 3:3 (1:3). Tore: 1:0 F. Horsch (4./FE), 1:1, 1:3 G. Colletti (25., 45+2.), 1:2 T. Knauer (26.), 2:3 B. Klein (52.), 3:3 R. Schuster (86.). Bes. Vork.: Rote Karte Neuler (65.).

VfL Gerstetten - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II 0:3 (0:1). Tore: 0:1 M. Kurz (16.), 0:2 T. Frank (77.), 0:3 T. Krohmer (80.).

SV Lauchheim - FC Durlangen 5:1 (2:1). Tore: 0:1 A. Hermann (26.), 1:1 D. Ziegler (39.), 2:1, 4:1 J. Hanke (42., 55.), 3:1 C. Krasniqi (47.), 5:1 S. Hanke (73.).

TV Straßdorf - FV 08 Unterkochen 3:4 (0:2). Tore: 0:1 J. Ilg (29.), 0:2 M. Viehöfer (37., FE), 0:3 M. Volk (46.), 0:4 P. Schmid (61.), 1:4, 3:4 S. Sacher (76., 90+1.), 2:4 A. Bechthold (85.). Die Gäste aus Unterkochen konnte sich in Straßdorf trotz schwieriger Platzverhältnisse gut behaupten und ging verdient in Führung. Die Heimelf kam nur vereinzelt nach vorne und so stand es zur Halbzeitpause nach einem Elfmeter 2:0. Nach dem 3:0 direkt nach dem Seitenwechsel schien alles gelaufen und man machte sogar noch das 4:0. Aber am Ende ließ man es aus unerklärlichen Gründen viel zu locker angehen und musste noch um die drei Punkte zittern.