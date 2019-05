Unterkochen folgt Hofherrnweiler II ins Finale

So oder so ist es ein Highlight gewesen für den Fußball-A-Ligisten FC Durlangen. Im Bezirkspokal- Halbfinale haben sie den Bezirksligisten FV Unterkochen empfangen und sind am Ende mit 2:4 (1:2) unterlegen. Wie Bezirksligisten zu knacken sind, das hat die Mannschaft von Soner Nergiz in den vorherigen Runden bereits gezeigt. Die SG Bettringen und auch die Sportfreunde Lorch schieden gegen den FCD aus.

An diesem Feiertag aber sollte der Hattrick ausbleiben. „Unterkochen war das ganze Spiel über die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann schon ein wenig den Zugriff, doch der FVU war schon abgezockter“, räumte Nergiz nach der Partie ein. Bereits nach vier Minuten war es der Unterkochener Severin Kaufmann, der das Leder in den Winkel schlenzte, Durlangens Schlussmann Christian Kenner hatte keine Chance. Doch der FCD reagierte prompt: Denis Rüb glich nach einer Standardsituation schnell aus (9.). Nach diesem Auftakt passierte nicht mehr viel, ehe der FVU kurz vor der Pause noch einen guten Angriff auf Lager hatte. Einen Pass in die Schnittstelle nutzte Jonas Feuchter zum 2:1 für den Favoriten (37.). Vor der Pause verpassten es die Gäste schließlich, das 3:1 zu machen. Kenner reagierte bärenstark gegen einen Versuch von Nandor Szekeres (44.). Nach der Pause agierten die Unterkochener zunächst zu passiv. Als Janik Mittelbach schließlich das 3:1 für die Gäste erzielte, schien das Spiel entschieden zu sein, doch die Gastgeber gaben sich nicht auf. Selbst nach dem 1:4, das Mike Viehöfer gegen aufgerückte Gastgeber erzielte, ließ keiner die Köpfe hängen. Der A-Ligist spielte weiter munter nach vorne. Cornelius Graw belohnte (87.) die die Heimelf. „Letztlich war es verdient, doch darum geht es im Pokal nicht. Da geht es nur darum, wer am Ende mehr Tore schießt“, sagte Stefan Kurz, FVU-Abteilungsleiter nach der Partie zufrieden.