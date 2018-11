Unterkochen überrascht Neuler

Der SV Neresheim hat mit einem 2:1-Sieg in Trochtelfingen seine Tabellenführung untermauert. Dem Abstiegskandidaten SV Wört gelang ein 3:2-Erfolg in Heuchlingen. Wie Unterkochen.

TV Neuler - FV 08 Unterkochen 2:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 T. Mittelbach (1., 8.), 1:2 Staiger (56. FE), 2:2 Hadlik (67.), 2:3 Viehöfer (90+5. FE). Die Gäste überraschten die Neulermer bereits in den ersten acht Minuten mit einem Doppelpack von Mittelbach. Diese Führung hielten die Unterkochener auch über die erste Spielhälfte, wobei sich Neuler nun von Zeit zu Zeit mehr Anteile am Spiel erkämpfte. Nach dem Seitenwechsel brachte ein verwandelter Strafstoß durch Staiger wieder mehr Spannung ins Spiel. So gelang den Neulermern durch ein Kopfballtreffer von Hadlik auch der Ausgleich. Etwas unglücklich aus Gastgebersicht war dann der Elfmetertreffer durch Viehöfer in der fünften Minute der Nachspielzeit. Danach kam nur noch der Schlusspfiff.

Lauchheim - Gerstetten 3:1(2:1). Tore: 1:0 Lutz (2.), 1:1 Söllner (17.), 2:1 Rupp (33.), 3:1 Faye (79.). Der SVL begann stark und konnte schon zwei Minuten jubeln. Bis zum Ausgleich der Gäste änderte sich auch nicht viel daran. Ab der 17. Minute war Gerstetten besser im Spiel und konnte seine Offensivstärken zeigen. Wie aus dem nichts traf Lauchheim dann zur erneuten Führung. Nach der Pause schenkten sich beide Mannschaften nicht viel. Gerstetten drängte auf den Ausgleich, Lauchheim wollte die Führung ausbauen. In der 79. dann das erlösende 3:1. Gerstetten vergab noch einen Foulelfmeter und hatte noch ein, zwei Chancen. Lauchheim nahm verdiente drei Punkte mit.

TV Heuchlingen - Wört 2:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:3 P. Heide (15., 85.), 0:2 S. Lingel (17.), 1:3 (87. FE), 2:3 (90.+5). Nach einer zerfahrenen Anfangsphase hatte aber der TV die erste große Chance zur Führung. Fast im Gegenzug gelang diese Wört nach einem langen Ball von Daniel Roder auf Patrick Heide, der eiskalt vollendete. Nur kurz darauf erhöhte Steffen Lingel per direktem Freistoß auf 2:0. Einen umstrittenen Elfmeter setzte Steffen Lingel an den Pfosten und auch der Nachschuss ging über das Tor. Defensiv hatte der SV die Lage aber weitestgehend im Griff. Vieles blieb auch in der zweiten Halbzeit bei nicht so einfachen Bedingungen Stückwerk. Diese hektische Phase überstand der SV aber schadlos. Einen Lupfer von Manuel Gloning über den Keeper kratzte ein Abwehrspieler noch von der Linie. Nach einem schönen Spielzug und Schuss von Manuel Gloning verhinderte der Pfosten die Vorentscheidung. Nach cleverer Balleroberung von Steffen Lingel erhöhte Patrick Heide auf 3:0. Durch einen Elfmeter kam Heuchlingen dann noch zum Anschlusstreffer. Weit in der Nachspielzeit erzielten sie sogar noch das 2:3.

Kirchheim/Trochtelfingen - Neresheim 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Guyot (9.), 1:1 Fetahi (56.), 1:2 Lukina (63.). Neresheim war die ersten zehn Minuten die bessere Mannschaft aber die SG konnte mit der ersten Chance die Führung erzielen, danach war Neresheim zwar feldüberlegen aber die SG hielt kämpferisch gut dagegen und lies nur wenige Möglichkeit zu, Neresheim verschoss in der Nachspielzeit einen zweifelhaften Elfmeter. In der zweiten Halbzeit erhöhte Neresheim nochmals den Druck und konnte nicht unverdient auf 2:1 erhöhen, danach versuchte die SG nochmals alles um den Ausgleich zu erzielen hatte aber kein Glück mehr. Am Ende siegte Neresheim nicht unverdient, da sie die spielerisch bessere Mannschaft waren.

SG Bettringen – FC Ellwangen 4:0 (0:0). Der FC Ellwangen trat wie eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel auf und gestaltete die Partie lange Zeit ausgeglichen. Die größte Chance zur Führung hatten die Ellwanger in der 38. Minute, als ein Konter der Gäste nur durch ein Foul beendet werden konnte und der ehemalige Bettringer Schultes zum Elfmeter antrat. Doch eine Glanzparade von Ziesel verhinderte den Rückstand für die SG. Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gastgeber dann deutlich druckvoller und aggressiver. Immer mehr Chancen sammelten sich auf Seiten der Gastgeber an und nach und nach schien es, als würde diese rasante erste Halbzeit bei den Gästen nun ihren Tribut einfordern. Die Ellwanger liefen immer mehr hinterher und in der 55. Minute brachte Bastian Härter die Hausherren dann mit dem 1:0 auf die Siegesstraße. Natürlich wehrten sich die Gäste auch weiterhin noch vehement, doch den Torreigen für die Bettringer konnte man nicht verhindern. Hartmann erhöhte in der 75. Minute auf 2:0. Keine zehn Minuten danach brachte Gräßle einen Foulelfmeter im Tor unter und mit dem Schlusspfiff folgte dann das 4:0.

SF Lorch – SV Waldhausen 1:3 (1:1). Die Waldhausener konnten bereits in der zehnten Minute in Führung gehen, doch direkt im Anschluss daran glich Colletti zum 1:1 aus. Bis zum Ende der ersten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften nun ein offenes Duell. Die Lorcher hatten mit Sicherheit einen Plan für das Spiel nach der Pause, um dem SV das Leben schwer zu machen, doch dieser wurde prompt über den Haufen geworfen. Praktisch mit dem Wiederanpfiff gingen die Gäste durch Geißler in Führung, der zum 2:1 traf. Die Gastgeber sahen sich überrumpelt von diesem plötzlichen Rückstand und konnten sich zunächst nicht orientieren. Doch auch Waldhausen verpasste es in dieser Phase, die Führung schlichtweg auszubauen. Aber in der 63. Minute gelang dann Yildiz der Treffer zum 3:1 und damit war die Partie im Grunde entschieden. Denn auch wenn die Lorcher noch einmal alles versuchten, um die Defensivreihen der Gäste u durchbrechen, so waren diese schlichtweg einfach zu stark.

Hofherrnweiler-Unterr. II - Nattheim 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Schneider (37.), 1:1 Brümmer (42.), 2:1 Kurz (75.), 3:1 Fischer (78.). Die Heimelf bestimmte die Anfangsphase und hatte die eine oder andere Chance. Mitte der ersten Halbzeit kam Nattheim besser in die Partie und hatte zwei gute Möglichkeiten. In dieser Drangphase erzielte die TSG die Führung musste aber mit einem 1:1 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel egalisierten sich beide Mannschaften und Torchancen waren Mangelware. In der Schlussviertelstunde zeigte sich die TSG II absolut effektiv und konnte so den Sieg einfahren.