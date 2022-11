Untergröningen trifft nach zwei Pleiten auf Tabellenzweiten

Am vergangenen Wochenende hat der TSV Untergröningen Punkte für den Klassenerhalt in der Tischtennis-Oberliga Baden-Württemberg einsammeln wollen. Daraus wurde dann am Ende nichts – zwei Niederlagen bedeuten vier Punkte auf der falschen Kontoseite.

Am Samstag ging es zur DJK Sportbund Stuttgart und die Punkte blieben bei der 3:7-Niederlage am Neckar. Am Sonntag gastierte der ESV Weil auf dem heimischen Rötenberg und nahm mit einen 8:2-Sieg beide Punkte mit an den Rhein. Den Kochertälerinnen flossen damit die Punkte wie Wasser vom Schläger.

Mit 1:13 Punkten wurden die Kochertälerinnen nun Platz für Platz in der Tabelle nach hinten gereicht. Soll die Chance auf den Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg weiterleben, sollte in den letzten beiden Spielen der Punktestand auf der Habenseite verbessert werden.

An diesem Samstag (19 Uhr) gastiert mit dem TTV Burgstetten der aktuelle Tabellenzweite auf dem Rötenberg. Am Sonntag (14 Uhr) empfangen die TSVlerinnen die einen Platz und Punkt besser platzierten Gäste vom TV Sankt Georgen.