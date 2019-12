Untergröninger Mädels verpassen Herbstmeisterschaft

In den Tischtennisligen hat es am Wochenende wieder spannende Partien gegeben.

Herren Landesklasse: TSV Holzheim-TSG Hofherrnweiler 9:4. Die TSG hat bereits die ganze Vorrunde mit Verletzungen zu kämpfen. Auch zum Saisonabschluss fehlten bei den Aalener Vorstädtern zwei Spieler. Und so geriet die TSG auch rasch mit 0:4 in Rückstand. Zwar konnten die Weilermer die Einzel durch Siege von Daniel Eng, Leo Jägerhuber (2) (der 14-Jährige erzielte 17:2 Siege in der Vorrunde!) und Klaus Leinmüller ausgeglichen gestalten, der Sieg und die Punkte blieben aber in Holzheim.

Herren Bezirksliga: SV Lauchheim - SC Unterschneidheim 9:1. Für Lauchheim siegten Wettemann/Maier, Bommersbach/Biller, Obele G./Abele, Maier (2), Wettemann, Bommersbach, Biller, und Abele. Bei SCU punktete Feldmeier.

VfL Gerstetten - SV Neresheim 9:5. Für Gerstetten siegten Klein/Pusch, Klein (2), Höfle, Böhler, Pusch, Wörner (2) und Härer. Bei Neresheim punkteten Kneule/Eifert, Bahmann/Haßler, Majer (2) und Eifert.

Herren Bezirksklasse: TSG Hofherrnweiler II – PSV Aalen 8:8. Für Hofherrnweiler siegten Maier/Groß, Breitschopf/Maucher, Göhringer, Maier, Groß, Breitschopf (2) und Kimmel. Die Punkte für Aalen holten E.Stürmer/Nguyen (2), E.Stürmer (2), Knödler, Schwarz (2) und Nguyen.

TSG Abtsgmünd – TSV Untergröningen 9:7.

Christian Hoyer und Marcel Tauscher steuerten zusammen sechs Punkte zum Erfolg bei. Beim TSV überzeugte Christina Kraus und Rainer Brumm mit jeweils zwei Siegen. Die restlichen Punkte bei der TSG holten Kränzle/Braun, Kränzle und Braun. Beim TSV siegten weiterhin Kraus/Horlacher, Horlacher und Henninger.

Heidenheimer Sportbund – TV Unterkochen III 6:9.

Für Heidenheim gewannen Hörsch/Biljushov, Hörsch, Ziegler (2), Biljushov und Weinrich. Für Unterkochen siegten Buchstab/Mager, Thome/Kniel, Buchstab, Benz (2), Thome (2) und Kniel (2).

Mädchen U 18 Verbandsklasse: SG Aulendorf - TSV Untergröningen 0:6.

Zwei klare Doppelerfolge zum Auftakt legten den Grundstein für den Erfolg der Untergröningerinnen. Miriam Kuhnle/Cristina Krauß gewannen mit 3:0 gegen Isabelle Thierer/Annika Huber und Lea Elzner/Yeliz Kocbinar konnten sich mit 3:1 gegen Anja Egeler/Nadine Blaser behaupten. In den folgenden Einzelbegegnungen konnte sich überraschend deutlich Cristina Krauß mit 3:0 gegen die bisher noch ohne Niederlage aufspielende Anja Egeler behaupten und Miriam Kuhnle gelang das gleiche Ergebnis gegen Nadine Blaser. Yeliz Kocbinar lag gegen Isabelle Thierer 0:2 in Rückstand, kämpfte sich zurück ins Spiel und drehte dasselbe am Ende zu einem 3:2-Erfolg. Lea Elzner mit einem 3:0 gegen Annika Huber brachte dann den Sige des TSV-Quartetts über die Ziellinie. 9:3 Punkte nach der Vorrunde bedeuten Platz zwei in der Verbandsklasse hinter dem TSV Illertissen (10:2). Nach einer kurzen Pause startet die Rückrunde am 25. Januar mit dem Heimspiel gegen den TTC Lossburg-Rodt. Die Herbstmeisterschaft haben die TSV-Mädels knapp verpasst, aber mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer vom TSV Illertissen haben sie noch alles in der eigenen Hand ,um in der Rückrunde um die vierte Meisterschaft in Folge zu kämpfen.