Untergröninger Mädchen sind die Nummer zwei im land

Am 25. Mai sind in Offenburg die Baden-Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften der Tischtennis-Jugend ausgetragen worden. Sowohl bei der Jugend U 18 als auch der Jugend U 15 qualifizierten sich jeweils vier Mannschaften (Mädchen und Jungen) für das „Finale“. Der TSV Untergröningen schaffte es mit seiner Mädchen U 15-Mannschaft zu diesen Meisterschaften.

Nachdem der badische als auch der südbadische Tischtennisverband keine Mannschaften zu den Meisterschaften entsenden konnte, umfasste bei den Mädchen U 15 das Starterfeld neben der Mannschaft aus Neckarsulm noch die Teams aus Abstatt und Stuttgart.

Kein Losglück

Die Auslosung der Spielpaarungen war unglücklich, denn gleich zu Beginn ging es gegen das favorisierte Team aus Neckarsulm. Das Ergebnis mit 2:6 ist deutlich, der Spielverlauf war es nicht. Nach einer Punkteteilung in den Doppeln hatte der TSV in den folgenden beiden Einzeln die Chance auf den Sieg. Amelie Fischer verlor mit 9:11 im Entscheidungssatz gegen Thi-Minh Thu Nguyen und Cristina Krauß unterlag mit 1:3 gegen Mia Hofmann und ließ dabei in Satz zwei und vier jeweils Satzbälle „liegen“. Yeliz Kocbinar brachte den TSV mit einem 3:1 gegen Anna Gumbrecht wieder auf 2:3 heran, doch Lotte Groß musste auch nach vergebenen Satzbällen Minh-Thao Nguyen zum 3:1-Erfolg gratulieren. Amelie Fischer verlor ihr zweites Spiel mit 0:3 gegen Mia Hofmann und in der anderen Box blieben wieder in zwei Sätzen die Satzbälle ungenutzt, so dass am Ende eine 1:3-Niederlage von Cristina Krauß gegen Thi-Minh Thu Nguyen auf dem Papier stand. So war am Ende die 2:6-Niederlage besiegelt. Nach dieser Auftaktpleite stand dann das Spiel gegen die TGV Eintracht Abstatt auf dem Programm.

Beide Doppel gehen an den TSV

Die Untergröninger Mädchen holten zu Beginn überraschenderweise beide Doppel, der Grundstein für den 6:4-Erfolg.

Im vorderen Paarkreuz verlor Cristina Krauß gegen Victoria Merz mit 0:3 während sich Amelie Fischer mit demselben Ergebnis gegen die Schwester Rebecca durchsetzen konnte. Auch im hinteren Paarkreuz teilte man sich die Punkte. Lotte Groß verlor gegen Lina Baumbach und Yeliz Kocbinar konnte sich in knappen Sätzen gegen Julia Merz behaupten. Nachdem anschließend sowohl Amelie Fischer als auch Cristina Krauß 2:3-Niederlagen zu verkraften hatten, stand es 4:4 und es sah nach einem Unentschieden aus.

Yeliz Kocbinar konnte jedoch einen 0:2-Satzrückstand gegen Lina Baumbach noch in einen Sieg drehen und Lotto Groß gelang ein 3:0-Erfolg gegen Julia Merz zum 6:4-Endstand.

Im letzten Spiel standen dem TSV dann die Mädchen von der DJK Sportbund Stuttgart gegenüber, eine klare Angelegenheit für das TSV-Quartett und am Ende ein 6:1-Erfolg und damit der Sprung auf Platz zweiim Gesamtklassement.

Die Partien des TSV Untergöningen in der Übersicht: TSV Untergröningen – NSU Neckarsulm 2:6; TSV Untergröningen – TGV Eintracht Abstatt 6:4; TSV Untergröningen – DJK Sportbund Stuttgart 6:1.

Für den TSV gingen an die Platte: Amelie Fischer, Cristina Krauß, Yeliz Kocbinar und Lotte Groß.