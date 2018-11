Für die Damen des TSV Untergröningen stand ein wichtiges Spiel gegen den Mitabstiegskonkurrenten aus der Tischtennis Verbandsliga, der SpVgg Gröningen-Satteldorf auf dem Programm. Vor einer stattlichen Heimspielkulisse setzen sich die Kochertälerinnen am Ende überraschend deutlich mit 8:2 durch.

Punkteteilung in den Eingangsdoppeln. Dann folgte im Nachhinein betrachtet die Vorentscheidung in diesem Spiel.

Sowohl Laura Henninger als auch Nina Feil zeigten sich an diesem Tag von ihrer starken Seite. Im Spiel gegen Lisa Schüler konnte sich Laura Henninger zweimal in der Satzverlängerung behaupten und gewann durch sicheres Offensiv- und Blockspiel die Partie mit 3:1. Nina Feil lieferte sich gegen Simone Nagel einen offenen Schlagabtausch, beide peitschten die Bälle in vielen langen Ballwechseln aus der Halbdistanz über das Netz. Die Untergröningerin drehte die Partie nach 1:2-Satzrückstand am Ende zu einem 3:2-Erfolg. Packende Duelle, begeisterte Zuschauer und zwei Punkte im ersten Durchgang im vorderen Paarkreuz zur 3:1-Führung – deutlich mehr als zu erwarten war.

Untergröningen lag zwischenzeitlich 4:2 in Führung und baute das Ergebnis aus. Jubel im TSV-Lager nach diesem Punktgewinn. Weiter geht es am Sonntag 2. Dezember, wenn um 14 Uhr das Heimspiel gegen den Tabellenführer TTC Lützenhardt auf dem Programm steht.

TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Nina Feil/Laura Henninger (1), Amelie Fischer/Miriam Kuhnle, Einzel: Laura Henninger (2), Nina Feil (2), Amelie Fischer (2), Miriam Kuhnle (1).