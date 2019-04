- Tischtennis-Verbandsligist Untergröningen hat das Spitzenspiel in Neckarsulm mit 1:8 verloren und kann die Meisterschaft abhaken.

Im Vorfeld des Spiels gab es Beschwerden und reichlich Diskussionen über die Nominierungspraxis des Tischtennis-Verbands und der damit einhergehenden wiederholten Benachteiligung des TSV im Mannschaftsspielbetrieb. Diese Diskussionen sind aktuell noch nicht beendet und der TSV ist insbesondere über die Stellungnahme des Verbandes mehr als verwundert. Zum Spiel in Neckarsulm gab dann der TSV dem Nachwuchs eine Chance um Verbandsliga-Luft zu schnuppern und verlor erwartungsgemäß das Spiel mit 1:8. Damit ist die Meisterschaft nicht mehr zu gewinnen, als Tabellen-Zweiter geht es nun in die Relegationsspiele um einen Platz in der Tischtennis-Oberliga.

Zu Beginn des Spiels konnten die beiden Untergröninger Doppel die Gastgeberinnen in die Entscheidungssätze zwingen. Miriam Kuhnle und Laura Henninger unterlagen dann am Ende mit 2:3 gegen Severine Böllinger/Nadine Kirsch. In der anderen Box schafften Anja Reiner und Lea Elzner fast die Sensation. Gegen das Neckarsulmer Spietzendoppel mit Mia Hofmann und Thi MinhThu Nguyen mussten sie sich hauchdünn mit 7:11 im Entscheidungssatz geschlagen geben. Im vorderen Paarkreuz dann zwei relativ klare 0:3 Niederlagen von Miriam Kuhnle als auch Laura Henninger gegen Thi MinhThu Nguyen sowie Mia Hofmann zum Zwischenstand von 0:4 aus Sicht der Kochertälerinnen. Anschließend kam Lea Elzner zu ihrer ersten Einzelpartie in der Verbandsliga. Im Normalfall bei den Mädchen in der Verbandsklasse sowie den Damen in der Landesklasse am Start gab es nun einen Einsatz in der Verbandsliga – die Trauben hängen hoch und am Ende gab es trotz einer engagierten Leistung eine Niederlage gegen Nadine Kirsch. In der anderen Box kam Anja Reiner zu ihrem zweiten Einsatz bei den Kochertälerinnen.

Im Spiel gegen Severine Böllinger gelang ihr ein 3:2-Erfolg und damit der Ehrenpunkt für den TSV. Die folgenden Spiele von Miriam Kuhnle, Laura Henninger und Anja Reiner endeten jeweils mit 3:0 für die Gastgeberinnen, so dass nach eineinhalb Stunden das Spiel mit einer 1:8-Niederlage endete. Mit 24:10 Punkten rangieren die Kochertälerinnen einen Spieltag vor Ende der Saison auf Platz zwei in der Tabelle, von diesem Platz kann der TSV nicht mehr verdrängt werden. Am kommenden Sonntag steht um 10 Uhr mit der Auswärtspartie bei Gröningen-Satteldorf das letzte Saisonspiel auf dem Programm.