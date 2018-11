Mit einem knappen und überraschenden 8:6-Erfolg kehrte das junge Damenteam des TSV Untergröningen von der Auswärtspartie in der Tischtennis-Verbandsliga beim TTC Reutlingen zurück ins Kochertal.

Das Triple-A mit Amelie Fischer, Anja Reiner und Andreas Reiner brachte am Ende zwei wichtige Punkte der Operation Klassenerhalt für den TSV ins Ziel. Aber der Reihe nach. Der TSV ging als Außenseiter in diese Partie. Zur Außenseiterrolle des TSV kam noch erschwerend hinzu, dass die Nummer vier, Miriam Kuhnle, krankheitsbedingt absagen musste. Für sie rückte Anja Reiner aus der zweiten Damenmannschaft auf.

Gleich zu Beginn der Partie gab es eine Punkteteilung, allerdings anders als gedacht. Amelie Fischer und Anja Reiner konnten sich überraschend deutlich mit 3:0 gegen die Nummer eins und drei der Gäste durchsetzen. Am Nebentisch kamen Laura Henninger und Nina Feil nicht ins Spiel und mussten sich mit 1:3 geschlagen geben. Danach gingen beide Spiele im vorderen Paarkreuz an die Gastgeberinnen; Nina Feil unterlag mit 0:3 gegen Johanna Weidle und Laura Henninger mit 1:3 gegen Lavinia Dürr. Dann die erste Überraschung des Abends als Anja Reiner gegen Franziska Klaiber nach 3:7-Rückstand und der Abwehr einiger Matchbälle sich am Ende mit 20:18 den fünften und entscheidenden Satz holte. Einen starken und fast fehlerfreien Auftritt legte dann Amelie Fischer hin, egal was ihre Gegnerin Dang Hang machte, Fischer hatte immer die passende Antwort auf dem Schläger und gewann mit 3:0 zum 3:3-Zwischenstand.

Laura Henninger musste im anschließenden Duell gegen Johanna Weidle ihrer Gegnerin zum 3:1-Erfolg gratulieren, Nina Feil gelang ein 3:2-Erfolg gegen Lavinia Dürr. Trotz einem Durchhänger in Satz zwei konnte sich Amelie Fischer am Ende mit 3:1 gegen Franziska Klaiber durchsetzen, während Anja Reiner gegen Dang Hang mit 0:3 unterlag. Somit stand es vor den Überkreuzpartien 5:5 und jetzt wollte man sich im TSV-Lager ein Unentschieden, sprich Punktgewinn sichern.

Laura Henninger setzte sich mit 3:1 gegen Franziska Klaiber durch und danach folgte der Paukenschlag auf Seiten des TSV. Youngster Amelie Fischer schlug die bis dahin noch ohne Saisonniederlage stehende Nummer I der Gastgeberinnen, Johanna Weidle mit sicherem Offensivspiel mit 3:0.

Jetzt lag sogar ein Sieg zum greifen nahe. Anja Reiner hatte es zuerst in der Hand, musste jedoch zwei Sätze in der Verlängerung abgeben und am Ende Lavinia Dürr zum 3:1-Erfolg gratulieren. 7:6-Führung aus Sicht des TSV und im letzten Spiel standen sich Nina Feil und Dang Hang gegenüber. Satz eins ging nach Untergröningen, die Sätze zwei und drei an die Reutlingerin die sich mit ihren guten Aufschlägen immer besser in Szene setzen konnte. Diese Aufschläge konnte die Unterröningerin in den Sätzen vier und fünf dann immer besser retounieren um sich am Ende mit 3:2 durchzusetzen und den vielumjubelten Sieg unter Tisch und Netz zu bringen.

Eine klasse Teamleistung mit zwei nicht zu erwartenden Punkten im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga, resümierte Coach Andreas Reiner nach dem Spiel.