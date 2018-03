Untergröningen III sichert sich die Meisterschaft

Drei Siege, eine Niederlage - das ist die Bilanz des TSV Untergröningen bei seinen jüngsten Tischtennis-Spielen. Die dritte Damen-Mannschaft machte die Meisterschaft in der Bezirksliga perfekt. Der SV Pfahlheim landete einen Erfolg gegen den SSV Ulm.

Damen Verbandsliga: TSV Untergröningen – TTC Lützenhardt 1:8. Das Doppel I aus Untergröningen, Nina Feil und Laura Henninger, sah sich ebenfalls der Nummer eins und zwei des Gegners gegenüber. In einem spannenden Spiel mussten sich die beiden Untergröningerinnen allerdings im entscheidenden fünften Satz mit 2:3 geschlagen geben. Das Doppel zwei unter der Besetzung von Clara Nieto und Miriam Kuhnle ging ebenfalls denkbar knapp mit 11:9 im Entscheidungssatz verloren.

Zwischenzeitlich stand es 1:5. Im Folgenden musste das vordere Paarkreuz beider Mannschaften wieder ran, wobei Nina Feil gegen die Nummer eins aus Lützenhardt, Klara Misaurak, klar mit 0:3 verlor, und Laura Henninger nach gutem Spiel mit 2:3 das Nachsehen hatte. Das letzte Spiel des Tages bestritt Clara Nieto. Doch auch sie musste nach Verlängerung im vierten Satz die Platte als Verliererin verlassen.

Damen Landesklasse: SV Pfahlheim – SSV Ulm 8:1. Pfahlheim ging durch zwei gewonnen Doppel mit 2:0 in Führung und konnte nachdem ein Spiel im fünften Satz an die Ulmer ging, souverän durchmarschieren.

Damen Bezirksliga: SV Neresheim - TSV Untergröningen III 1:8. Im Doppel konnten Amelie Fischer und Svenja Friedrich gegen die Paarung Simone Pfeuffer/Elke van Onzenoodt punkten, während das andere Doppel kampflos an Untergröningen ging. Svenja Friedrich unterlag zu Beginn der Einzelpartien knapp mit 11:9 im fünften Satz gegen Simone Pfeuffer, während Amelie Fischer durch ihren Sieg gegen Elke van Onzenoodt den TSV mit 3:1 in Führung brachte. Nach dem 5:1 brannte nichts mehr an.

Mädchen U 18 Verbandsklasse: TSV Untergröningen – SC Berg 6:4. Die Doppel liefen nicht wie geplant. So mussten sich Lea Elzner an der Seite von Lotte Gross denkbar knapp im fünften Satz geschlagen geben. Am anderen Tisch waren Miriam Kuhnle und Julianna Wolf ohne Chance. Doch die Mädchen ließen sich nicht beirren. Lea Elzner musste sich zwar gegen die Spitzenspielerin Jana Hofmann noch geschlagen geben, doch dann starteten die Kochertälerinnen eine tolle Aufholjagd. Durch vier Dreisatz-Erfolge in Serie ging der TSV erstmals mit 4:3 in Führung. Kuhnle besiegte sowohl Lea Scheuing als auch Jana Hofmann, Lotte Gross bezwang Annelie Ried und Julianna Wolf behielt die Oberhand gegen Emelie Endlichhofer. Als dann auch nach einem Fünf-Satz-Krimi Lea Elzner die Nummer zwei bezwang, war ein Remis bereits erreicht. Am Ende stand ein Sieg.