Abtsgmünd-Untergröningen (an) - Zum Start in die Rückrunde haben die Tischtennis-Damen des TSV Untergröningen die Mannschaft aus Herrlingen besiegt. Vor heimischer Kulisse entwickelte sich wie erwartet ein Duell auf Augenhöhe mit starken Ballwechseln auf beiden Seiten. Am Ende siegte Untergröningen mit 8:3.

In den Doppeln revanchierten sich Laura Henninger und Nina Feil für ihre Vorrunden-Niederlage und hielten die Kombination Saskia Hamel und Patrizia Ott mit 3:1 in Schach. In einem ausgeglichenen Spiel zwischen dem Herrlinger Spitzendoppel Paula Truöl/Selina Bollinger und Amelie Fischer/Miriam Kuhnle musste der fünfte Satz entscheiden und endete in der Verlängerung zugunsten der Gäste.

Beim Stand von 1:1 ging es in die Einzelbegegnungen. Nina Feil erspielte sich ganz souverän einen Sieg gegen Paula Truöl, während Amelie Fischer nach einer 2:0-Führung am Nebentisch noch in den Entscheidungssatz musste. Doch sie behielt ihre Nerven im Griff und brachte durch ihren Sieg Untergröningen mit 3:1 in Führung. Im Anschluss trat Miriam Kuhnle gegen Materialspielerin Patrizia Ott an den Tisch.

Nach verlorenem ersten Satz kam sie besser ins Spiel und spielte stark auf. Trotz nicht verwandelten Matchbällen in Satz vier und Rückstand im Entscheidungssatz gelang es ihr, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Genau anders lief es parallel dazu bei Laura Henninger. Nach gewonnenem ersten Satz lag sie mit 1:2 im Rückstand, wehrte im vier Satz Matchbälle ab, um im fünften Satz dann doch noch ihrer Gegnerin Selina Bollinger zu gratulieren.

Die nächsten Fünf-Satz-Krimis

Im Spitzenspiel zwischen Amelie Fischer und Paula Truöl kam es zu einem offenen Schlagabtausch, mit einem knappen 14:12-Erfolg (im fünften Satz) für die Nummer eins aus Herrlingen.

Doch Untergröningen konterte. Nina Feil behielt in der Partie gegen Saskia Hamel die Nerven. Durch platzierte Vorhandschüsse beendete sie im fünften Satz das Spiel zu ihren Gunsten und baute die Führung auf 5:3 aus. Auch in ihrem zweiten Einzel überzeugte Kuhnle und bezwang Selina Bollinger mit 3:0. Und auch Laura Henninger spielte stark auf. Nach verlorenem ersten Satz kam sie mit der Materialspielerin Ott immer besser zurecht und gewann mit 3:1. Der Sieg war nun zum Greifen nah. Miriam Kuhnle, die eines ihrer besten Matches ablieferte, brachte diesen durch einen 3:2-Erfolg gegen die Gäste-Nummer eins, Paula Tuöl, unter Dach und Fach. Sie lag mit 0:2 zurück bevor sie mit ihrer Rückhand die Sätze für sich entschied.