Abtsgmünd-Untergröningen (an) - An diesem Sonntag (14 Uhr) bestreiten die Tischtennis-Damen des TSV Untergröningen ihr zweites Rückrundenspiel in der Tischtennis-Verbandsliga. Mit dem TTC Reutlingen (9:13 Punkte) gastiert der Tabellensiebte auf dem heimischen Rötenberg.

Untergröningen (12:8 Punkte) steht nach dem 8:3-Erfolg vor 14 Tagen gegen den TSV Herrlingen auf Platz vier im Tableau. In der Vorrunde gab es in Reutlingen einen überraschenden 8:6-Auswärtserfolg und auch diesmal wollen die TSV-Damen zwei Punkte einfahren. Der TSV geht wieder mit Amelie Fischer, Nina Feil, Miriam Kuhnle und Laura Henninger - und damit in Bestbesetzung an die Platten.