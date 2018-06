Unterführung ab Montag für Autos zu

Am Montag, 28. September, beginnen die Arbeiten, um die Unterführung Düsseldorfer Straße zum sicheren Geh- und Radweg umzugestalten. Mit einer entsprechenden Ausschilderung wird der Kraftfahrzeugverkehr ab diesem Tag umgeleitet.

Schon mehrfach wurde laut Stadt der nicht mehr zeitgemäße Ausbauzustand der Unterführung bemängelt. Insbesondere für Fußgänger, Mütter mit Kinderwagen oder Radfahrer sei die Unterführung wegen ihrer geringen Breite als äußerst gefährlich einzustufen, es komme immer wieder zu akuten Gefährdungen, da nur ein schmaler Gehweg zur Verfügung stehe. Die Stadt will die Unterführung deshalb so umbauen, dass sie in einer weseetnlich attraktiveren Ausgestaltung nur noch von Fußgängern und Radfahren benutzt werden kann. Für die Bewohner des Hirschbachs, des Rötenbergs und des zukünftigen Stadtquartiers Stadtoval reduzierten sich dadurch auch der Verkehrslärm und die Abgase. Für eine weitere Anbindung an die Innenstadt sorgten die Hirschbachunterführung und der geplante Steg als barrierefreie Querungsmöglichkeit über die Bahngleise.

OB Thilo Rentschler will die geplanten Maßnahmen am Montagnachmittag direkt vor Ort bei einem Pressetermin erläutern.