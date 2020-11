Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Unter Drogeneinfluss war eim 22-Jähriger am Samstag mit dem Auto unterwegs.

Eine Fußgängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, meldete sich am Samstagvomittag bei der Polizei. Sie hatte in der Nähe des Parkplatzes am Schimmelberg drei junge Männer bei einem Auto gesehen. Nachdem sich ein Zivilfahrzeug mit Blaulicht den Männern näherte, ergriffen diese die Flucht in Richtung Wohngebiet Am Schimmelberg. Kurz darauf konnte eine Polizeistreife die drei kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrer des Autos unter Drogeneinfluss stand. Er musste eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Außerdem folgen Anzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Drogeneinwirkung.