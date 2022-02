Unter Deutschlands Besten

Bei Deutschen und Württembergischen Hallenmeisterschaften glänzten Leonie Kroter, Finja Gügel und Michael Ivanov von der DJK-SG Wasseralfingen. Kroter, Jahrgang 2006, hatte sich in ihrem ersten Jahr in der neuen Altersklasse Jugend U 18 für die Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften in Leverkusen qualifiziert.

Waren es bislang Jahrgangsmeisterschaften so sind es jetzt zwei Jahrgänge, aktuell 2005 und 2006, die zusammen gewertet werden. Gehandicapt durch eine leichte Rückenverletzung kam sie dennoch über die 60 Meter (m) Hürden in 9,06 Sekunden (sec) und im Hochsprung mit 1,58 m nahe an ihre Bestleistungen heran. Die Kugel stieß sie auf solide 10,08 m und beim Weitsprung erreichte sie 4,83 m. Zum Abschluss des Wettkampfes stand der 800 m Lauf an. Hier gewann sie ihren Zeitlauf in sehr guten 2:28,90 Minuten (min). Am Ende standen im Fünfkampf 3365 Punkte zu Buche. Damit ist Kroter in ihrer Altersklasse die zwölftbeste Mehrkämpferin in Deutschland!

Bei den Württembergischen Hallenmeisterschaften Jugend U 16 in Ulm zeigte der Mehrkämpfer Michael Ivanov (M 15), dass das Wintertraining Früchte getragen hat: In fast allen angetretenen Einzel-Disziplinen erzielte er persönliche Bestleistungen. Für die das erste Mal gelaufenen 60 m benötigte er gute 8,12 sec. Im Weitsprung verbesserte er seine Bestleitung auf 5,53 m und verfehlte die Bronzemedaille lediglich um 7 Zentimeter (cm). Im Kugelstoßen stieß er die Vier-Kilogramm-Kugel auf 10,68 m, eine Verbesserung um 54 cm. Nur beim abschließenden Hochsprung blieb Ivanov mit übersprungen 1,55 m knapp unter seiner Bestleistung.

In Sindelfingen startete Finja Gügel (W 14) bei ihren ersten Württembergischen Meisterschaften über die 800 m.

Mental gestärkt durch die guten Trainingsleistungen ging sie das Rennen mutig an und befand sich stets im vorderen Feld der Läuferinnen. In den letzten beiden Runden konnte sie das Tempo sogar verschärfen und holte sich nach einem tollen Zielsprint in 2:33,02 min die Bronzemedaille.

Mit diesem gelungenen Saisonstart freut sich das gesamte Trainerteam Dalinda Irmscher-Lecon, Bernhard Ludas, Sabine Riedmüller, Thomas Schroll, Pascal Gatti und Carsten Lecon auf die nächsten Wettkämpfe.

Mit der Bronzemedaille bei den Deutschen Jugendmeisterschaften hat Kugelstoßerin Milaine Ammon von der LG Staufen ihrer bereits erfolgreichen Hallensaison die Krone aufgesetzt. In einem hochspannenden Wettkampf im Sindelfinger Glaspalast sicherte sie sich den Podestplatz gegen die nationale Konkurrenz der weiblichen Jugend U 20.