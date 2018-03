In Dissen im Teutoburger Wald fand die Deutschen Meisterschaften der Schüler statt. Auf Grund ihrer Ergebnisse aus der aktuellen Saison für den TSV Untergröningen, ihrem dritten Platz beim internationalen Turnier in Mulhouse/Frankreich und ihrem hohen Trainingseinsatz im Landeskader, wurde Amelie Fischer vom Verband Tischtennis Baden-Württemberg nominiert - sie belegte den fünften Platz im Doppel.

Die Erfolgsaussichten auf Siege waren für die erst elfjährige Neunstädterin nicht sehr hoch, da sie sich bundesweit mit den stärksten 48 Spielerinnen unter 15 Jahren messen musste. Die Topspielerinnen sind bereits bis in der 3. Bundesliga der Damen aktiv. In erste Linie ging es somit nicht um Siege, sondern um Wettkampfpraxis auf hohem Niveau für weitere Aufgaben zu sammeln.

Es war auch ein Novum für den TSV Untergröningen, der zum ersten mal in der Vereinsgeschichte eine Teilnehmerin für die Meisterschaften stellen konnte. Nach einem Sieg und zwei Niederlage blieb es bei Platz 25 im Einzel.

Im Doppel spielte Fischer erstmals zusammen mit der Linkshänderin Cathrin Singer vom TTV Altenkunstadt/Bayern. In der ersten Runde trafen die beiden auf Maiwald/Vehreschild (TTV Hövelhof/DJK Kleve). Nachdem die Abstimmung der Kombination aus Baden-Württemberg und Bayern immer besser wurde und sich beide immer besser ergänzten, konnte der erste Sieg in vier Sätzen eingefahren werden. In der zweiten Runde kreuzten sich die Wege erneut mit Laura Kaim, die zusammen mit Ihrer Doppelpartnerin Ayumu Tsutsui (TTC Staffel) an Position drei gesetzt war.

Fischer im Viertelfinale

Nach einem wiederum äußerst spannenden Spiel konnten Fischer/Singer in das Viertelfinale einziehen. Hier fanden die beiden in dem eingespielten Doppel Larissa Berger/Meng Li (TTG Bingen- Münster-Sarmsheim) im Duell die bessere Kombination und konnten somit einen nicht erwarteten fünften Platz erspielen.