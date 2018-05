Unter den besten im Ländle

Eine Wettkampfform, die im Einzelsport Leichtathletik eher selten ausgetragen wird, ist kürzlich in Balingen ausgetragen worden. Hier fanden die Württembergischen Team-Meisterschaften der Aktiven und der Jugend U 20 statt. Württembergs Elite traf sich in der Bizerba-Arena, um die besten Mannschaften im Ländle zu suchen. In einem großen Teilnehmerfeld mit rund 300 Athleten aus 29 Mannschaften befanden sich auch drei Mannschaften der LG Rems-Welland - ein Männerteam, ein Frauenteam und ein Team der männlichen Jugend U 20.

Pro Team kommen die beiden Besten jeder Disziplin in die Wertung, gewertet wird nach einer Punktetabelle analog des Zehnkampfs. Dabei absolvieren die Männer und Frauen jeweils drei Disziplinen, die männliche und weibliche Jugend jeweils sieben Disziplinen. Hinzu kommt in allen Klassen eine 4x100-Meter-Staffel. Der Grundstein für einen starken Wettkampf wurde dabei gleich in der ersten Disziplin des Tages, der 4x100-Meter Staffel gelegt. Jonas Mattasits, Dennis Schönbach, Johannes Bihlmaier und Stefan Henne überquerten in neuer Vereinsrekordzeit nach 43,95 Sekunden und nur eine knappe Sekunde nach den Ulmern die Ziellinie.

Johannes Bihlmaier (11,77 Sekunden) und Jonas Mattasits (11,81 Sekunden) bestätigte ihre Staffelleistung darauf im 100 Meter Rennen. Die Mehrkämpfer Stefan Henne (6,18 Meter), Dennis Schönbach (5,81 Meter) und David Kern (4,95 Meter) steuerten dann wichtige Punkte zur Teamwertung im Weitsprung bei.

Einen glänzenden Auftritt perfekt machten wiederum Dennis Schönbach (12,65 Meter) und Stefan Henne (12,66 Meter), sowie Markus Jeggle (10,40 Meter) im Kugelstoßen. Mit 4968 Punkten konnten sie sich hinter dem großen Favoriten aus Ulm den zweiten Platz und die Silbermedaille sichern. Eine Premiere gab es bei den Frauen zu feiern. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wurde eine Frauen-Mannschaft ins Rennen um die Medaillen geschickt. Eröffnet wurde der Wettkampf mit dem Weitsprung.

Frauen sammeln Erfahrung

Hier sammelten Nathalie Heil (4,48 Meter) und Annika Stürzl (4,22 Meter) Punkte für ihr Team und sorgten für eine gute Ausgansposition, welche durch ein tolles Kugelstoßen von Sabine Haenschke (10,58 Meter), Franka Jaros (9,60 Meter) und Rieke Strehle (7,66 Meter) nochmals verbessert wurde.

Eine gute Staffelleistung (53,64 Sekunden) und gute Einzelzeiten von Franka Jaros (13,59 Sekunden) und Marleen Keller (14,40 Sekunden) über 100 Meter rundeten eine mehr als zufriedenstellende Premiere für die Frauen Mannschaft der LG Rems-Welland ab. Mit 3913 Punkten stand in der Endabrechnung ein sehr guter vierter Platz zu Buche.

U 20 ohne zahlreiche Leistungsträger

Die männliche Jugend U 20 musste aufgrund des Abiturstresses auf einige Leistungsträger verzichten. Dafür sprangen andere Athleten in die Bresche.

Eine starke Staffelleistung (46,63 Sekunden) von Berkay Sarioglu, Luca Kruger, Marco Ilzhöfer und Maximilian Burk und sehr gute Einzelleistungen von Maxmilian Burk im Hochsprung (1,84 Meter), Fabian Stillhammer über 800 Meter (neue persönliche Bestzeit von 2:14,41 Minuten) und Luca Kruger im Kugelstoßen (neue persönliche Bestleistung von 9,36 Meter) brachten dem fünfköpfigen Nachwuchsteam von der Ostalb starke 8280 Punkte ein, womit sie sich auf Platz sechs einreihten.