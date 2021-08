Unter Alkoholeinfluss: 51-Jährige streift geparkten Wagen

Eine 51-jährige Frau hat am Samstagabend in Schwäbisch Gmünd unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht. Gegen 22.30 Uhr befuhr sie mit ihrem VW Golf die Hochstraße in Fahrtrichtung Königsturmstraße. Dabei streifte sie mit dem linken Außenspiegel ihres Wagens die hintere linke Türe eines VW Polo, der dort ordnungsgemäß abgestellt war.

Da sich die Polo-Besitzerin bei ihrem Fahrzeug befand, machte sie sich auf sich aufmerksam. Dies ignorierte die Golf-Fahrerin und fuhr weiter. Im weiteren Verlauf streifte sie noch einen Bordstein.

Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung hielt die Golf-Fahrerin an und unterzog sie einer Kontrolle. Da sie unter Alkoholeinwirkung stand, wurde bei ihr eine Blutentnahme vorgenommen. Der Führerschein wurde einbehalten. Der entstandene Schaden an dem VW Polo beläuft sich auf etwa 1000 Euro.