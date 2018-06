„Uns fehlen die Eier-Typen“

Beim Tabellenführer SG Bettringen hat es für den SV Neresheim nichts zu holen gegeben. ,Das 0:5 hat zahlreiche eigene Schwächen offenlegte.

„Das habe ich meiner Amtszeit zuvor noch nicht erlebt“, sagt Stefan Aubele. Ab der 30. Minute sei ein Klassenunterschied erkennbar gewesen. Direkt nach der Rückkehr vom frustrierenden Auswärtstrip habe man sich im vereinseigenen Sportheim mit der Mannschaft an die Aufarbeitung gemacht, so Aubele. „Uns fehlen derzeit die sogenannten Eier-Typen“, nennt der Abteilungsleiter ein Hauptproblem und verweist zugleich darauf, „dass unser Spielführer Bernd Klein nahezu das ganze Jahr über immer wieder verletzt fehlt und wir ihn nicht ersetzen können.“

46 erzielte Tore sind ein vergleichsweise schwacher Wert, so haben die sechs vor dem SVN platzierten Teams bereits allesamt mehr als 60 Treffer auf dem Konto. Aubele: „Wir sind nach vorne zu schwach – allen voran unser Stürmer Didi.“ Der 34-Jährige (sechs Saisontore) konnte sich nach der Winterpause erst einmal in die Torschützenliste eintragen. Gegen die vier Top-Teams der Liga, gegen die man zuletzt nacheinander antreten musste, gab es lediglich einen einzigen Zähler zu holen – somit ist die Elf von Trainer Peter Krusche nur noch Siebter.

Gestärkt hervorgehen

„Doch aus so einer Geschichte gehen wir gestärkt hervor“, ist sich Aubele nach dem jüngsten Debakel sicher. Am Sonntag wolle man die Scharte wieder ausmerzen. Ebenso wollen sich auch die Gäste vom TV Neuler (8./33 Punkte) nach zuletzt zwei Niederlagen wieder zurückmelden, dem SV Neresheim (7./37) steht also ein heißer Tanz bevor.

Eröffnet wird der Spieltag bereits am Freitagabend, wenn der SV Waldhausen (6./41) sich daran versuchen wird, der klar favorisierten SG Bettringen (1./62) ein Bein zu stellen. Der Spitzenreiter ist der Konkurrenz bereits um neun Punkte enteilt und dürfte sich den direkten Wiederaufstieg wohl kaum noch nehmen lassen. „Mit diesem Potenzial gehören die auch in die Landesliga, im vergangenen Jahr sind sie unglücklich abgestiegen“, sagt Aubele, der sich in der Vorwoche bereits von einem guten Bekannten, SGB-Abteilungsleiter Oliver Glass, verabschiedet hat: „Wir werden ihn die nächsten Jahre wohl nicht mehr sehen...“.

Am Samstag treffen zudem mit dem FC Bargau (3./51) und dem FV Sontheim (2./53) die beiden Verfolger aufeinander – für beide geht es zumindest noch um den Relegationsplatz. Des Weiteren stehen im Tabellenkeller wegweisende Partien bevor: Mit einem Erfolg beim VfL Gerstetten (16./17) kann der FV 08 Unterkochen (5./42) seinen Gegner ebenso ein weiteres Stück in Richtung Abstieg schießen wie auch der SV Lauchheim (12./29) die Gäste vom TV Heuchlingen (15./17). Neben Lauchheim konkurrieren noch die Sportfreunde Lorch (14./23), der SV Wört (13./25) und die TSG Nattheim (11./29) um den Klassenerhalt – einer aus diesem Quartett muss am Saisonende direkt in die A-Klasse hinuntergehen, Rang 13 bedeutet mit der Relegation die Chance zur Rettung.

Während Nattheim nach Lorch reist, steht Liganeuling Wört im Heimspiel gegen den langjährigen Landesligisten TSG Schnaitheim (4./44) eine schwierige Aufgabe bevor. Es wird auch spannend zu beobachten sein, ob und wie die Elf von Trainer Manfred Raab nach der jüngsten 1:7-Klatsche in Sontheim zurück in die Spur findet. Der FC Normannia II (9./32) reist derweil zum Tabellennachbarn Türkspor Heidenheim (10./30), der Sieger dieser Begegnung würde sich wohl endgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden.