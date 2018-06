Unnötige Niederlage

Gegen den Handball-Oberliga-Absteiger aus Wernau haben die Damen der SG Hofen/Hüttlingen am vergangenen Spieltag ohne Angelika Titze und Carolin Häußler antreten müssen und nur zum Teil ein ausgeglichenes Spiel auf die Beine gestellt. So musste sich die Mannschaft von Armin Kruger am Ende knapp und unnötig mit 25:27 geschlagen geben.

Die Gäste aus Wernau begannen furios. Mit einen 5:0-Lauf überrannten die Wernauerinnen die Heimmannschaft, die zu verschlafen ins Spiel startete. Erst nach knapp sieben Minuten gelang der erlösende Treffer per Siebenmeter. Bis zur Mitte der ersten Hälfte konnten sich die Hofenerinnen bis zum 6:7 herankämpfen. Bis zur Pause schafften es die Wernauerinnen aber immer wieder, mit vier Toren in Führung zu gehen. Zwar schaffte es die Heimmannschaft immer wieder, auf einen Zwei-Tore-Rückstand zu verkürzen, der allerdings nicht weiter verringert werden konnte. Beim Stande von 14:12 für Wernau wurden die Seiten gewechselt.

4:0-Lauf der SG2H

Nach der Halbzeit schienen die Worte von Heim-Trainer Armin Kruger gefruchtet zu haben. Mit einem 4:0-Lauf konnte die Heimmannschaft in der 36. Minute in Führung gehen. Immer wieder konnte durch druckvolles Spiel über die halbrechte Position die Lücken in der Wernauer-Abwehr gefunden werden. Doch anstatt konstant und druckvoll weiterzuspielen, schlichen sich im Spielaufbau der Heimmannschaft viele einfache Fehler ein, die das Gästeteam sofort mit schnellem Konterspiel bestrafen konnte.

In dieser Phase zeigte vor allem die ehemalige Zweitliga-Spielerin Chrstine Gall ihre Stärke. Fortan entwickelte sich ein spannendes Spiel. Die Heimmannschaft erzielte immer wieder den Anschlusstreffer, welcher aber postwendend durch Tore der Gästemannschaft beantwortet wurde. In den letzten zehn Minuten der Partie mehrten sich aufseiten der SG viele einfache Fehler und überhastete Würfe, sodass sich Wernau bis zur 59. Minute einen souveränen Vier-Tore-Vorsprung erarbeiten konnte und die Führung bis zum Ende nicht mehr abgab.

Über das gesamte Spiel betrachtet waren die Wernauerinnen immer einen Tick schneller und sicherer, allerdings hätte die Heimmannschaft bei einem wacheren Start und weniger Fehlern deutlich mehr herausschlagen können. Nun gilt es im letzten Vorrundenspiel beim Tabellenletzten, der SG Kuchen-Gingen, mit einem Sieg die Vorrunde mit positivem Punktekonto abzuschließen.

SG2H: Huttenlauch, Weber; Bosch (5), Blum, Ilg, Ruck, Enenkel (5/2), Hirzel (1), Bauer (5), Rieger (2), Fabian (5/2), Heisig (2).