Unnötig: Ausgleich in letzter Minute

Im Auftaktspiel der Fußball-Landesliga-Saison 2018/19 trennten sich die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und der Aufsteiger SV Bonlanden mit 1:1. Trotz zahlreichen Chancen kamen die Gastgeber im Sportpark nicht über ein Remis hinaus. Der SV Bonlanden reiste als amtierender Meister der Bezirksliga Stuttgart auf die Ostalb. Klaus Kämmerer und sein Team gehören in der Landeshauptstadt zu einer der erfolgreichsten Mannschaften. Jahrelang spielte der SVB in der Oberliga. Nun ist man wieder zurück in der Landesliga. Die TSG wusste was auf sie zukommt. Trainer Benjamin Bilger warnte seine Mannen vor dem starken Aufsteiger.

Von Beginn an übernahm die TSG das Kommando. Mit Roman Riedel setzte Bilger auf einen Neuzugang. Robin Klenz und Robin Zolnai nahmen zu Beginn auf der Bank Platz. Philipp Leister hatte die Führung auf dem Fuß. Luca Wiedmann im Tor der Gäste verhinderte den Rückstand. In der 40. Minute musste er sich geschlagen geben. Oliver Rieger gelang das 1:0. Dies war gleichzeitig der Halbzeitstand. Auch im zweiten Durchgang war die TSG besser, hatte die Partie im Griff. Bonlanden versuchte die Weilermer Defensive mit Kontern in Gefahr zu bringen.

Marco Ganzenmüller sorgte im Mittelfeld für Entlastung. Er war der auffälligste Spieler bei den Gastgebern. Dies gelang nicht. Für die TSG hatten Hannes Borst, Oliver Rieger und Pascal Weidl weitere gute Chancen, um auf 2:0 zu erhöhen. Ein weiterer Treffer sollte nicht fallen. Als alle an einen Sieg der TSG glaubten, zog Bonlanden nochmals einen Angriff auf. Mit Erfolg. Der eingewechselte Ugur Yilmaz erzielte quasi mit dem Schlusspfiff den 1:1-Ausgleich für den SVB. Vorausgegangen war ein unnötiger Ballverlust der Bilger-Elf. Ein unnötiges Gegentor, das die TSG hinnehmen musste. Über die gesamte Spielzeit hinweg hatte die Elf vom Sauerbach ausreichend Chancen, um die drei Punkte einzufahren. Nun muss man sich mit einem Zähler zufrieden geben.

Abschied vor dem Spiel

Vor dem Spiel gegen den SV Bonlanden standen zwei verdiente TSGler im Mittelpunkt. Co-Trainer Mischa Welm und Matthias Wroblewski wurden von den Verantwortlichen Achim Pfeifer und Alexander Paluch verabschiedet. Während Mischa Welm die TSG berufsbedingt in die bayrische Metropole München verlassen wird, bleibt der langjährige Verteidiger der TSG erhalten. Er wird bei der Ü32 der TSG eine wichtige Rolle einnehmen.

„Abschiede sind immer traurig. Wir verlieren mit Mischa Welm und Matthias Wroblewski zwei Leute, die durch und durch TSGler sind. Für die Zukunft wünschen wir beiden alles Gute. Beide sind jederzeit im Sportpark willkommen“, so Pfeifer und Paluch unisono bei der Verabschiedung.