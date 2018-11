Union Wasseralfingen setzt verstärkt auf Jugendarbeit

Mit sechs neuen lizenzierten Jugendtrainern, die ihre Fußballtrainerlizenz Ende September 2018 erworben haben, möchte die Union die Qualität ihrer Jugendarbeit weiter verbessern. Somit umfasst der gesamte Trainerstab im Jugendbereich der Union insgesamt 34 Trainer, wovon mit den neuen Lizenztrainern somit insgesamt zwölf Trainer mit einer Trainerlizenz ausgestattet sind.

Der Zulauf von fußballbegeisterten Kindern und Jugendlichen in der Union hat in den vergangenen Monaten enorm zugenommen. Alle Altersklassen von den A-Junioren bis zu den E-Junioren sind mit zwei Teams im Wettbewerb. Hinzu kommen weitere Teams im F-Junioren- und Bambinibereich, die nun alle von den neuen Erfahrungen und dem besseren Kenntnisstand der lizenzierten Trainer noch stärker profitieren können.

Die Trainerausbildung erstreckte sich in Etappen über einen Zeitraum von zwölf Monaten und wurde vom Württembergischen Fußballverband in Zusammenarbeit mit der Union Wasseralfingen auf dem Sportgelände der DJK SG Wasseralfingen durchgeführt und endete mit einem theoretischen und praktischen Prüfungsteil zum C-Lizenztrainer. Die Union setzt sich zum Ziel, künftig verstärkt in die Jugendarbeit zu investieren, um auf diesem Weg mittelfristig qualifizierten Nachwuchs für den Aktiven Bereich gewinnen zu können. Neben dem reinen Fußballbetrieb bietet die Union den Jugendlichen ein vielfältiges Angebot, wie zum Beispiel Ausflüge, Teilnahme an namhaften Jugendturnieren, Weihnachtsfeiern, Saisonabschlussfeste Trainingslager und Jugendfreizeiten. Zudem verspricht sich die Union durch die neu vereinbarte Kooperation mit dem VfR Aalen im Jugendbereich weitere positive Impulse.