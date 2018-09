Union und VfR kooperieren

„Der Startschuss ist heute“, sagt ein sichtlich zufriedener Hermann Olschewski vom VfR Aalen und meint damit die Kooperation zwischen dem Drittligisten von der Ostalb und der Union aus Wasseralfingen. Am Montag unterschrieben beide Vereine die Kooperationsvereinbarung die eine unbefristete Zusammenarbeit beinhaltet.

„Wir haben in Aalen viele Sportvereine aber die arbeiten nicht wirklich zusammen“, stellt Olschewski klar und fügt an: „Das wollen wir mit solchen Kooperation ändern.“ Diese umfasst längst nicht nur die Jugendarbeit sondern alle Bereiche und soll in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Beinhalten wird diese Vereinbarung unter anderem Freundschaftsspiele, Austausch von Spielern und Trainern.

„Wir wollen unser Wissen weitergeben und beide Seiten sollen davon profitieren“, sagt Felix Schmidt, VfR-Sportkoordinator . Außerdem sollen auch Sportstätten der Vereine, wenn nötig, gemeinsam genutzt werden. So können die Fußballer der Union beispielsweise nun auch auf den Kunstrasenplatz der Aalener zurückgreifen. Ein weiterer wichtiger Punkt in der unterzeichneten Vereinbarung ist der Erfahrungsaustausch zwischen den beiden Vereinen und die Stärkung des Aalener Fußballs. Derzeit befindet sich der VfR Aalen „wieder auf dem Weg zu einem Nachwuchsleistungszentrum“. „Wir haben dank dem DFB die Vorstufe erreicht und wollen in den kommenden Jahren wieder den Status erreichen“, sagt Olschewski. Für die Kooperation zwischen den beiden Vereinen waren nur zwei Gespräche nötig. „Wir waren uns schnell einig, dass das eine gute Sache ist“, Armin-Uwe Peter von der Union Wasseralfingen. Seit vier Jahren spielen die Fußballer aus Wasseralfingen unter diesem Namen im Spielbetrieb in den Kreisligen. Da habe es am Anfang auch nicht nur Jubelstürme gegeben. Nun sei es aber ein Erfolgsprodukt. Ob die Kooperation der beiden Vereine VfR und Union ein Erfolg wird, das wird sich in den kommenden Jahren zeigen. „Ein Anfang ist gemacht“, sagt Peter. Für den VfR Aalen ist es die erste Kooperation, weitere sollen aber laut Olschewski bald folgen.