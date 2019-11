Unglücklich – Ellwanger Frauen mit 1:2

Sie haben alles gegeben, aber am Ende hat es nicht zu Punkten gereicht. Die Regionenliga-Fußballerinnen des FC Ellwangen verloren unglücklich im Spiel gegen den TSV Deizisau mit 1:2 (1:0).

Zu Beginn der ersten Halbzeit starteten die Ellwangerinnen stark und bewiesen den Siegeswillen auf dem Platz. Mit schnellen Pässen und starken Kombinationen spielte man sich in den Strafraum des Gegners doch belohnte sich viel zu selten. In der 38. Minute fiel dann der verdiente Führungstreffer durch Leonie Lechner. In der zweiten Halbzeit ließ die Leistungsbereitschaft auf Ellwangens Seite nach und man ließ den Gegnern viel Platz und Raum zum spielen. Dies nutzte der TSV Deizisau aus und erzielte in der 50. Minute den Ausgleich durch Joy-Lia Hohlbauch. Ellwangen war nun gehörig unter Druck. Deizisau bewies einen starken Willen und ging in der 64. Minute durch Eva Beier mit 2:1 in Führung. Dies waren wichtige drei Punkte für Ellwangen, die die Elf von Trainer Wulf Sauer an diesem zehnten Spieltag liegen ließ.