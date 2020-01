Ungewohnt: Ellwanger Volleyballer in der Buchenberghalle

Die Oberliga-Volleyballer des TSV Ellwangen begrüßen an diesem Samstag (19.30 Uhr) zum Rückrundenauftakt den Drittplatzierten VfB Ulm. Im Hinspiel noch kalt geduscht, wollen die Ellwanger diese Scharte auswetzen. Diese müssen dazu aber in die Buchenberghalle ausweichen.

Ein klares 0:3 (18:25, 20:25, 23:25) kassierten die Ellwanger im Hinspiel, was die Auftaktsiegesserie in der höheren Spielklasse jäh stoppte. Vier Siege aus vier Spielen lautete die Bilanz des TSV, bis zum Auswärtsspiel bei den Ulmer Spatzen am fünften Spieltag. Mit der Niederlage bei der TSG Tübingen zum Rückrundenauftakt wissen die Virngrundrecken was die Stunde geschlagen hat. An diesem Samstag wollen die Ellwanger vor heimischem Publikum Zählbares einfahren. Zwar spielt man zu Hause in Ellwangen, jedoch muss man aufgrund des Hobbyfußballturniers des SV Rindelbach auf die Buchenberghalle ausweichen. Unbeirrt von dieser Tatsache fokussieren sich die Volleyballer um Trainer Jürgen Schwenk auf die Partie gegen Ulm. Richtungsweisend könnte diese werden und die Spannung in Ellwangen ist spürbar. Der Zweite der Oberliga Württemberg empfängt den Dritten, ein Platztausch ist möglich. Behaupten die Ellwanger den Platz im vorderen Drittel und schließen die Lücke zum SV Fellbach oder rutschen diese ins Mittelfeld ab. Das wird sich am Samstagabend klären. Zeitgleich kann der TV Hausen (4.) den Tabellenführer SV Fellbach III (1.) ärgern. Die Hausener sind fiktiv bis auf einen Punkt an den Ellwangern dran. Fiktiv, weil sie ihr Heimspiel gegen die Kadermannschaft erst noch bestreiten müssen.