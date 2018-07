Die Tennis-Herren der Spielgemeinschaft Kirchheim/Oberdorf steigen ungeschlagen in die Kreisklasse II auf.

Nach Siegen gegen Stödtlen (9:0), Königsbronn II (5:4), Sontheim/Brenz (5:4), Untergröningen (8:1) und Westhausen (6:3) sicherten sich die Spieler aus Kirchheim/Oberdorf bereits am vorletzten Spieltag den Aufstieg in die Kreiskasse II. Am letzten Spieltag kam es dann gegen den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen TC Bopfingen II zum Duell um Platz eins. Die Spielgemeinschaft Kirchheim/Oberdorf konnten aber am Ende auch dieses Spiel mit 6:3 für sich entscheiden und den ersten Platz ergattern.