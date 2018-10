Ungeschlagen, aber Tabellenführung weg

Fußball-Verbandsligist Sportfreunde Dorfmerkingen und VfL Nagold trennen sich 1:1 unentschieden. Somit sind die Schützlinge von Trainer Helmut Dietterle auch nach dem 11. Spieltag ungeschlagen, mussten jedoch die Tabellenführung an den SKV Rutesheim (4:3-Auswärtssieg beim FC Heiningen) abgeben. Vor Spielbeginn war den Spielern beider Mannschaften die Enttäuschung anzusehen, da sie die Partie anstatt dem großen Rasenspielfeld, auf dem kleineren Kunstrasenplatz austragen mussten.

Doch mit Beginn der Partie waren es die Sportfreunde, die das Heft in die Hand nahmen. Die Gastgeber agierten aus einer verstärkten Abwehr und verlagerten sich zunächst nur aufs Kontern und hätten in der Anfangsphase nach einem Missverständnis in der Dorfmerkinger Abwehr fast profitiert, doch Schmidt bereinigte die Situation souverän. Der erste Warnschuss der Sportfreunde erfolgte in der 15. Minute, als Schwarzer, Nietzer bediente und dessen Schuss über das Nagolder Gehäuse strich.

Lohn für couragiertes Auftreten

Dann zwei Zeigerumdrehungen später die Belohnung für das bisher couragierte Auftreten der Sportfreunde. Timo Zimmer erkämpfte sich im Mittelfeld das Leder und sein Schuss aus 20 Meter schlug unhaltbar für Nagolds Keeper Müller ein. Danach hätte Schmidt zu seinem ersten Verbandsligator kommen können, als er nach einer Eck frei zum Kopfball kam und das Gehäuse knapp verfehlte.

Anstatt einer gewissen Vorentscheidung folgte der zu diesem Zeitpunkt glückliche Ausgleichstreffer der Nagolder. Kravoscanec schnappte sich in der eigenen Spielhälfte das Leder, kein Dorfmerkinger Akteur sah sich für ihn zuständig und konnte nur 20 Meter vor dem Dorfmerkinger Gehäuse durch Foulspiel gebremst werden. Den fälligen Freistoß hämmerte Rebmann unhaltbar in die Dorfmerkinger Maschen. Kurz vor der Pause rückte dann Nagolds Keeper Müller in den Mittelpunkt, als er einen Freistoß getreten von Zimmer, in Klasse Manier aus dem Torwinkel fischte. Die spielerische Überlegenheit der Sportfreunde spiegelte sich durch ein Eckenverhältnis von 13:1 im zweiten Durchgang wieder. Bei so vielen Möglichkeiten müssen wir einfach cleverer agieren, so Dietterle nach Spielende. Während Torchancen von Nietzer, Mutlu und Zimmer nicht genutzt wurden, waren es die Gastgeber in der Schlussphase, die nach einem Ballverlust von Haller in Richtung Dorfmerkinger Gehäuse marschierten und die große Chance zum Siegtreffer hatten.

Dietterle: „Unterm Strich bin ich mit dem Unentschieden zufrieden und mit einem Quäntchen Glück hätten wir die Partie als Sieger verlassen können. Wir nehmen das Positive mit auf den Heimweg und ab Montag gilt die volle Konzentration, dem nächsten Gegner, VfB Neckarrems, am kommenden Donnerstag.“