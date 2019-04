Ungeklärte Bahnsteighöhe: Bis in Aalen West Züge halten, vergehen noch Jahre

Bis an einem Aalener Bahnhalt West einmal Züge halten werden, dürfte noch eine Menge Zeit vergehen. Das jedenfalls lässt sich als Quintessenz aus einem Schreiben herauslesen, das Oberbürgermeister Thilo Rentschler jetzt zur Information in Sachen Bahnhalt Aalen-West an die Mitglieder des Gemeinderats geschickt hat.

Rentschler erinnert darin an die Vorplanungen für das Projekt, aber auch an die bis heute ungeklärte Höhe der Bahnsteige an einem Bahnhalt West. Es hätten, so Rentschler, diverse politische Abstimmungen zwischen der Stadt, dem Land sowie der Deutschen Bahn zur Einigung auf eine einheitliche Bahnsteighöhe stattgefunden. Unter anderem sei in einer Informationsveranstaltung des Verkehrsministeriums im April 2018 eine „Hybridlösung“ mit teilweise 55 und 75 Zentimetern Bahnsteighöhe vorgestellt worden.

Bei einem Treffen zwischen der Verwaltungsspitze der Stadt, Vertretern der DB und des Verkehrsministeriums am 8. Mai 2018 sei es zu einer Einigung der Bahnsteighöhe auf 55 Zentimeter gekommen. Am 7. Februar dieses Jahres habe das Verkehrsministerium auf Nachfrage schriftlich mitgeteilt, dass es in den Diskussionen mit dem Bund und der Bahn für den Bahnhalt Aalen-West weiterhin eine Bahnsteighöhe von 55 Zentimetern erreichen wolle. Die Kostenübernahme für eine spätere Erhöhung des Bahnsteigs auf 76 Zentimeter habe, so Rentschler, jedoch noch nicht geklärt werden können.

270 Meter Länge unstrittig

Unstrittig erscheint indes eine nutzbare Bahnsteiglänge von rund 270 Metern je Bahnsteig, die von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mit dem möglichen Einsatz von entsprechend langen Elektrotriebwägen und Lokzügen begründet werde.

Für die Bahnsteige wird es jeweils einen Treppenzugang und einen barrierefreien Bahnsteigzugang über eine Rampe geben. Während, so schreibt der OB weiter, für den Bahnsteig in Fahrtrichtung Stuttgart nur rund 1,5 Meter vom bestehenden Gelände bis auf den Bahnsteig zu überwinden seien, sei für den Bahnsteig in Fahrtrichtung Aalen von der bestehenden Unterführung aus ein Höhenunterschied von rund vier Metern bis auf den Bahnsteig zu überwinden.

Stadt kann mit 50-prozentiger Förderung rechnen

Die Kostenschätzung der Vorplanung hat laut Rentschler auf Grundlage einer Bahnsteiglänge von je 270 Metern reine Baukosten von rund fünf Millionen Euro netto ergeben. Die Stadt kann hier mit einer 50-prozentigen Förderung durch das Land rechnen.

Rentschler schreibt den Stadträtinnen und -räten weiter, wegen der aktuellen Bahnsteighöhendebatte und der damit ungeklärten Finanzierung beziehungsweise Förderfähigkeit des Bahnhalts könne die Vorplanung derzeit nicht weitergeführt werden. Die langfristige Zielhöhe der Bahnsteige liege für die Strecke Aalen–Stuttgart nach dem Bahnsteighöhenkonzept der DB und des Bundes bei 76 Zentimetern.

Für die kommenden Jahre würden im Regionalverkehr auf der Remsbahn jedoch Triebwagenzüge des Typs Flirt mit einer Einstiegshöhe von 55 Zentimetern eingesetzt werden. Das Land verfolge deshalb immer noch das Ziel, für den Bahnhaltepunkt Aalen-West eine Bahnsteighöhe von 55 Zentimetern auf der gesamten Bahnsteiglänge zu erreichen. Eine Erhöhung des Bahnsteigs auf 76 Zentimeter müsste dann zu einem späteren Zeitpunkt bei einer Umstellung der Züge auf diese Höhe erfolgen. Allerdings ist demnach bislang strittig, wer die Finanzierung einer späteren Erhöhung übernimmt.

Da es sich hierbei um eine grundsätzliche Fragestellung handele und die Mehrzahl der Bahnhöfe in Baden-Württemberg völlig unterschiedliche Bahnsteighöhen aufwiesen, dauere die Klärung derzeit noch an. „Sobald eine Einigung aller Beteiligten erfolgt ist, kann die weitere Planung kurzfristig wieder aufgenommen werden“, schreibt Rentschler.

Mehr entdecken: Kampf um den Intercity

Mehr entdecken: Ängste und Gerüchte machen die Runde

Pünktliche Züge im Regionalverkehr (September 2018)

Die Interessengemeinschaft Hofherrnweiler-Unterrombach fordert mehr Transparenz und Mitspracherecht bei den Bebauungsplänen rund um den Bahnhalt Aalen-West.