Ungefährdeter Heimerfolg für SG2H

Am vergangenen Samstag traf die erste Handball-Bezirksliga-Herrenmannschaft der SG Hofen/Hüttlingen in der Wasseralfinger Talsporthalle auf die Württembergliga-Reserve der SG Herbrechtingen/Bolheim. In einer einseitigen Partie setzte sich die Heimmannschaft mit 34:19 durch.

Die Marschroute war klar vorgegeben. Man wollte sich gegen den zehnten der Bezirksliga Stauferland keine Blöße geben und beide Punkte in der Talsporthalle behalten. Dass die Mannschaft bis in die Haarspitzen motiviert war, bekamen die Gäste dann auch direkt zu spüren. Bis zur 15. Minute musste die SG2H lediglich einen Treffer hinnehmen, im Gehäuse der Gäste klingelte es bis dahin bereits siebenmal. Bis zur Halbzeit wurde dann allerdings das Tempo etwas herausgenommen, die Gäste konnten daraus jedoch kein Kapital schlagen. Mit einer Sechs-Tore-Führung wurden schließlich die Seiten gewechselt (16:10).

Trotz der deutlichen Führung war man im Lager der Grün-Roten nicht gänzlich zufrieden mit der ersten Halbzeit. Vor allem in Überzahl agierte man in der Abwehr oft zu passiv, und erlaubte den Gästen dadurch unnötige Tore zu erzielen. Auch in der zweiten Halbzeit fehlte teils die allerletzte Konsequenz im Abwehrverhalten, dem Spielverlauf gab dies jedoch keine Wendung. Die SG2H konnte den Vorsprung konsequent ausbauen und schlussendlich einen nie gefährdeten 34:19-Heimerfolg feiern.

Endspiel am Wochenende

So kommt es am nächsten Wochenende zum „Endspiel“ um den Aufstieg in die Landesliga. Dort trifft die SG in Göppingen auf den TV Jahn, der der SG2H weiterhin im Nacken sitzt. Bereits hier der Aufruf, am Samstag die Reise in die Göppinger Parkhaushalle anzutreten, um die Mannschaft lautstark zu unterstützen.