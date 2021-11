Ungebremst gegen Baum geprallt

Eine 26-jährige Autofahrerin ist am frühen Freitagmorgen mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt. Sie verletzte sich hierbei leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die junge Frau war gegen 5.50 Uhr auf der Kreisstraße 3239 von Fachsenfeld in Richtung Dewangen unterwegs. An der Einmündung zur Treppacher Straße übersah sie den Einmündungsbereich, fuhr nahezu ungebremst über die Kreuzung hinweg und prallte auf der gegenüberliegenden Seite gegen den Baum.