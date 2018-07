Ungebetener Gast tritt Geburtstagskind bewusstlos

Ein unbekannter Täter hat aus einer Gruppe heraus mehrere Jugendliche angegriffen und verletzt. Das Geburtstagskind trat er dabei bewusstlos.

Zusammen mit mehreren Freunden feierte ein 16-Jähriger am Samstagabend auf einem Gelände in der Alten Heidenheimer Straße in Aalen seinen Geburtstag. Kurz vor Mitternacht, so berichtet die Polizei, kam eine Gruppe von acht Personen zu dem umzäunten Gelände und erkundigte sich nach dem Geburtstagskind. Als der 16-Jährige sich zu erkennen gab, trat ein Unbekannter dem Jugendlichen unvermittelt mit dem Fuß derart in den Bauch, dass dieser ohnmächtig zu Boden ging.

Ein ebenfalls 16-Jähriger wurde vom Angreifer mit der Schulter ins Gesicht gestoßen. Anschließend packte der Unbekannte einen weiteren Jugendlichen am Hals und drückte ihn zu Boden.

Wie die Polizei weiter berichtet, sei die Gruppe in Richtung Innenstadt geflohen. Die drei Verletzten mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

