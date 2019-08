Unflätiger Autofahrer lässt gestürzten Radler liegen

Ein Autofahrer hat einen 74-jährigen Radler so lange beschimpft, bis der vom Rad gefallen ist.

Am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr fuhr der 74-Jährige mit seinem E-Bike die Hegelstraße in Richtung Alte Heidenheimer Straße. Dort bog er nach rechts in Richtung Stadtmitte ab. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen BMW, der die bevorrechtigte Alte Heidenheimer Straße befuhr, ärgerte sich offenbar über das knappe Einbiegen des Radlers und reagierte völlig unangemessen. Er fuhr neben dem E-Bike her und hörte nicht auf, durch die geöffnete Beifahrerscheibe auf den 74-Jährigen zu schimpfen und ihn zu beleidigen.

Der Radler war durch das Verhalten des Autofahrers so abgelenkt und verunsichert, dass er etwa 150 Meter später an der Einmündung zur Sandstraße gegen ein Verkehrszeichen fuhr und dabei auf die Straße stürzte. Der 74-Jährige zog sich bei dem Sturz Verletzungen an der Schulter zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Auto fuhr ohne anzuhalten davon.

Zeugen, die Hinweise auf den schwarzen BMW beziehungsweise dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Telefon: 07361 / 5240 in Verbindung zu setzen.