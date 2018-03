Unfassbar kämpferisch

Mit einer unfassbar kämpferischen Leistung vor allem in der zweiten Halbzeit haben die Damen der HG Aalen/Wasseralfingen ihrer Personalnot getrotzt und beim TV Bargau mit 34:28 gewonnen. Sieben Spielerinnen standen am Samstag nicht zur Verfügung und für den Rückraum beschränkte sich die Besetzung auf die drei A-Jugendlichen Zirpins, Ahrend und Bieg, die aber ein starkes Spiel abliefern sollten.

Zu Beginn waren die HG-Frauen von der offensiven Deckung der Gastgeber etwas überrascht, doch vor allem über die rechte Seite konnten Lutz, Ahrend und die in der Mitte agierende Zirpins das Spiel offenhalten. Nach dem 6:6 in Minute 13 tat man sich aber im Angriff schwerer und in der Abwehr hatte man große Probleme mit den Sperren der gegnerischen Kreisläufer. So setzte Bargau sich trotz einer Auszeit von Trainer Jonas Kraft auf 10:6 ab. Zwar konnte Ahrend mit zwei fulminanten Würfen aus der zweiten Reihe noch einmal zum 10:11 verkürzen, doch bis zur Pause waren die Bargauerinnen wieder auf 15:12 davongezogen.

Angesichts der Umstände war die HG nicht unzufrieden mit dieser ersten Halbzeit und wollte weiter so lange es geht dagegenhalten. Was das Team nach der Pause dann zeigte war allerdings sensationell. Innerhalb kürzester Zeit verkürzten Zirpins und Bieg, die der zweiten Hälfte klar ihren Stempel aufdrückten, zum 15:16. Nach dem 17:19 drehte die HG dann so richtig auf: viermal Bieg, Heberling und Zirpins drehten das Spiel zum 23:19. In dieser Phase zeigte auch Isi Hampl, sowie Aushilfstorhüterin Halilovic die ein oder andere Parade und Bargau nahm eine Auszeit. Sie stellten die Abwehr auf eine doppelte Manndeckung gegen Ahrend und Bieg um.

Bieg nicht zu stoppen

Allerdings entwischte Bieg entweder ihrer Bewacherin oder sie wurde nach einem Freiwurf in Wurfposition gebracht und in Halbzeit zwei wurden auch so gut wie alle Würfe versenkt. Außerdem wusste auch die in Angriff und Abwehr extrem stark spielende Zirpins den sich bietenden Raum und nach ihren Treffern zehn und elf stand es 32:27. Diesen Vorsprung verteidigte die Mannschaft mit vollem Einsatz, beispielhaft Lenz, die nach einem Kopftreffer auf der Platte blieb. Ahrend und Bieg mit ihrem 16. (!) Treffer setzten den Schlusspunkt. Mit diesem Sieg ist der Anschluss an die sicheren Tabellenplätze hergestellt und die Mannschaft kann gestärkt in die drei Heimspiele nach Ostern gehen.