Hinweise auf den Verursacher sind an den Polizeiposten Wasseralfingen, Telefon 07361 / 97960, zu richten.

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Mittwoch zwischen 8.30 und 12.15 Uhr einen Unfall in der Eugenstraße in Wasseralfingen verursacht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

Der Verursacher beschädigt einen geparkten Opel Corsa und fuhr davon.