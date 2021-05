Unfallursache lässt sich nicht ermitteln: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Samstagmittag einen Unfall der Aalener Einmündung Steinertgasse/Hofherrnstraße beobachtet haben. Anhand der Aussagen der Beteiligten lässt sich das Geschehen nicht rekonstruieren.

Am Samstag ereignete sich gegen 12.50 Uhr an der Einmündung der Steinertgasse in die Hofherrnstraße ein Unfall. Hierbei kam es zu gegenteiligen Aussagen über den Hergang des Unfalls zwischen der 46 Jahre alten Lenkerin eines Alfa Romeo und dem 44 Jahre alten Fahrer eines Ford.

Der Fordfahrer gab an, dass beide Autos bei Rotlicht an der Ampel in der Steinertgasse auf verschiedenen Fahrspuren gestanden hätten. Als die Ampel auf Grünlicht umgeschaltet hatte, habe die Fahrerin des Alfa Romeo ihn beim Losfahren gestreift. Die Fahrerin des Alfa Romeo gab ihrerseits an, dass der Fordfahrer den Unfall beim Zurücksetzen an der Ampel verursacht hätte.

Da der Hergang an der Unfallstelle nicht zu klären war, sucht die Polizei in Aalen Zeugen, die den Hergang beobachtet haben. Diese sollen sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 / 5240 melden.