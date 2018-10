Unfallfluchten: Polizei sucht Zeugen

Von zwei Unfallfluchten berichtet die Aalener Polizei. Sie sucht zu den einzelnen Vorfällen jeweils Zeugen.

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kochertalstraße ist am Montag zwischen 13.10 und 13.40 Uhr ein Ford Fiesta beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt und hinterließ rund 1000 Euro Schaden.

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein Fahrzeuglenker einen Pfosten der Einfriedung eines Grundstückes an der Ecke Steinstraße/Bismarckstraße in Wasseralfingen. Auch er fuhr danach einfach weiter. Die Schadenshöhe kann hier noch nicht beziffert werden.