Ein unbekannter BMW-Fahrer hat am Donnerstagabend gegen 19 Uhr einen am Fahrbahnrand des Auerhahnwegs geparkten Opel Uhr beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es liegen Hinweise auf das Kennzeichen des BMWs vor. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.