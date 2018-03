Unfallflucht: Polizei ermittelt Frau.

Beim Rückwärtseinfahren auf die Obere Bahnhofstraße ist eine Autofahrerin am Mittwochmittag gegen einen geparkten Fiat geprallt und richtete an diesem einen Schaden von etwa 1500 Euro an. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die im angefahrenen Auto sitzende Fahrerin konnte alarmierte sofort die Polizei, der sie ein allerdings fehlerhaft abgelesenes Kennzeichen nannte. Dennoch konnte in einem nahen Geschäft die 58 Jahre alte tatverdächtige Unfallfahrerin ermittelt werden.