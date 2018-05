Unfallflucht mit hohem Schaden

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein Elektro-Schaltschrank, der sich in der Straße Im Bühlfeld befindet, durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Beschädigung nach, müsste es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lastwagen, möglicherweise um einen Tieflader, gehandelt haben. Durch den Unfall muss der Schrank erneuert werden, weshalb eine Schadenshöhe von etwa 30 000 Euro vorliegt.

Personen, die in diesem Zusammenhang entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171 /358-0 in Verbindung zu setzen. (an)