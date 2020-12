Unfallflucht in der Rathaus-Tiefgarage

Ein schwarzer Audi Q5 ist am Donnerstag zwischen 13.45 bis 15.50 Uhr, in der Tiefgarage des Rathauses von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1500 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfallgeschehens sollen sich bitte beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 / 5240 melden.