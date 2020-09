Unfallflucht im Parkhaus – Polizei sucht Zeugen

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker ist am Mittwoch zwischen 13.20 Uhr und 14.20 Uhr ein geparkter VW Polo beschädigt worden, der in der Tiefgarage am Rathaus im Bereich Ausgang Kubus abgestellt war.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.