Ein unbekannter Fahrer hat am Samstagmittag zwischen 12.45 und 13.30 Uhr beim Ein-/Ausparken einen auf einem Firmenparkplatz in der Industriestraße abgestellten VW beschädigt. Obwohl er hierbei einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro verursachte, entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.