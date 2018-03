Am Aalener Busbahnhof ist es am Samstag zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 41-Jähriger fuhr gegen 12.45 Uhr auf den Wagen eines 51-Jährigen auf – und dann davon. Die Polizei ermittelte ihn und zeigt ihn an. Beim Unfall entstand ein Schaden von 2500 Euro.