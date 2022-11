Unfallfahrzeug ohne Unfall: Polizei sucht Hinweise zu beschädigtem McLaren

Ein unbekannter Fahrer hat am Mittwochabend Teile seines stark beschädigten McLaren Spider verloren. Das berichtet die Polizei. Der Unbekannte soll kurz nach 23 Uhr auf der B29 in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen sein.

Rund 300 Meter nach dem Einhorntunnel in Schwäbisch Gmünd habe das unfallbeschädigte Fahrzeug mehrere Teile verloren, die auf der Straße landeten. Ein 33-Jähriger im nachfolgenden Fahrzeug habe den Wrackteilen nicht ausweichen können, diese überfahren und beschädigte somit den Unterboden seines Autos.

Der Fahrer des McLaren fuhr davon, konnte von dem 33-Jährigen jedoch auf Höhe der Abfahrt Schwäbisch Gmünd-West zum Anhalten bewegt werden. Als der Mann die Polizei holen wollte, raste der Unbekannte und dessen Beifahrer mit hohem Tempo in Richtung Stuttgart davon, so die Polizei.

Die Polizei fand das Fahrzeug nach eingeleiteter Fahndung in Lorch auf einem Parkplatz in der Straße Echo, unweit eines Sportheims, heißt es im Bericht weiter. Der McLaren stand dort verlassen. Die Polizei erkannte schwere Schäden an der Front sowie der Seite des Sportwagens.

Einem konkreten Unfall oder einer Unfallstelle konnte das Fahrzeug bislang nicht zugewiesen werden, von Fahrer und Beifahrer fehle jede Spur. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Wem ist der rote McLaren am Mittwoch aufgefallen?

Gibt es eine entsprechende Unfallstelle?

Hinweise nimmt das Revier in Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 / 358 0 entgegen.