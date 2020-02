Unfall unter Alkoholeinwirkung - 85 000 Euro Sachschaden

Einen Sachschaden von rund 85 000 Euro hat ein unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer in Aalen verursacht.

Am frühen Donnerstagmorgen wollte ein unter starker Alkoholeinwirkung stehender 37-jähriger Autofahrer gegen 1.20 Uhr von der abschüssigen Schwalbenstraße in Aalen nach rechts auf die Alte Heidenheimer Straße abbiegen. Aufgrund seiner Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit fuhr er im Einmündungsbereich über die Alte Heidenheimer Straße, schanzte über den Gehweg auf den Parkplatz eines Getränkemarktes und prallte im weiteren Verlauf nach etwa 60 Metern mit der vorderen linken Fahrzeugseite gegen einen Betonpfeiler des Getränkemarktes, bevor er neben dem Gebäude zum Stehen kam. Der Unfallverursacher konnte sein Fahrzeug über die Beifahrerseite unverletzt verlassen. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde einbehalten. Der Gesamtschaden an Fahrzeug sowie Gebäude wird auf circa 85 000 Euro beziffert.