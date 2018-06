Unfall unter Alkohol: 10 000 Euro Schaden

Rund 10.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Schloßstraße entstanden. Gegen 18.30 Uhr überholte ein 38-jährigerAuto-Fahrer einen Linienbus, dessen 51 Jahre alter Fahrer kurz zuvor aus einer Bushaltebucht in den fließenden Verkehr eingefahren war. Dabei kam ihm ein 60-jähriger Auto-Fahrer entgegen, der noch versuchte nach rechts auszuweichen. Es kam dennoch zum Zusammenstoß zwischen den drei Fahrezugen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 38-jährigen Autofahrer fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten.