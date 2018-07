Unfall mit Omnibus: Straße mehrere Stunden gesperrt

Am Freitagmittag hat sich auf der L1080 zwischen Forst und Dewangen ein Unfall ereignet, in den auch ein Bus, der mit Kindern besetzt war, verwickelt war. Ein 22-Jähriger fuhr gegen 12.45 Uhr in Richtung Dewangen und überholte vor einer Linkskurve trotz Gegenverkehr einen Omnibus, der von einem 54-Jährigen gelenkt wurde. Ein entgegenkommender 34-Jähriger wich mit seinem Auto nach rechts in den Grünstreifen aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Einer nachfolgenden Autofahrerin sowie einer weiteren nachfolgenden 18-jährigen Fahrerin gelang dies nicht mehr, sodass sie in die Unfallstelle krachten. Die beiden Damen wurden zumindest leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An ihren Fahrzeugen sowie dem Auto des Verursachers entstand jeweils Totalschaden, sodass diese Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden an den fünf Fahrzeugen wird auf etwa 25000 Euro geschätzt. Der Omnibus war mit etwa 20 Kindern besetzt, alle blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme sowie Bergemaßnahmen war die L1080 voll gesperrt. Diese dauert bis etwa 15 Uhr an.