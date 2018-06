Am Dienstagmorgen ist ein Auto zwischen Essingen und Lauterburg mit einem LKW zusammen gestoßen, der mit Holzstämmen beladen war. Der Autofahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu, der Lkw-Fahrer wurde leicht veletzt. Die L1165 musste wegen des Unfalls zwischen Essingen und Lauterburg voll gesperrt werden, diese Sperrung dauert nach wie vor an (Stand: 14.46 Uhr). Vertreter der Straßenmeisterei haben eine örtliche Umleitung eingeleitet.

Verursacht wurde der Unfall durch einen 40-jähriger Mann. Er war um kurz nach sieben Uhr mit seinem Auto auf der die Strecke in Richtung Lauterburg unterwegs. Etwa auf Höhe der dortigen Fischzucht geriet er aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Lkw mit Anhänger zusammen. Dessen 45-jähriger Fahrer hatte noch versucht, nach rechts auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Lkw-Fahrer kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. In der dortigen Böschung kippte der Lkw samt Anhänger sowie den geladenen Holzstämmen auf die rechte Seite.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Männer in ihren Fahrzeugen eingeschlossen. Sie mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Essingen befreit werden. Anschließend wurden sie vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt und in Krankenhäuser eingeliefert.

Zur Bergung des Lkw mussten die Holzstämme umgeladen werden. Die anschließende Bergung des Lkw samt Anhänger dauerten unter Einsatz eines Kranes bis etwa 14 Uhr an. Danach musste die Fahrbahn mit einem Ölwaschmobil gereinigt werden. Da auch eine unbekannte Menge an Treibstoff in den Boden gelangt war, musste Erdreich abgegraben werden. Diese Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. Die Feuerwehr, die zeitweise mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften im Einsatz war, richtete mehrere Ölsperren an der Rems ein. Bislang sind laut Polizei noch „keine negativen Auswirkungen auf die nahegelegene Fischzucht“ bekannt.

Vorsichtig geschätzt könnte bei dem Unfall ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden sein.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.