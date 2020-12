Unfall mit Auto und zwei Lkw: Autofahrer schwer verletzt

Ein Schwerverletzter und rund 50.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag auf der L1084 ereignet hat.

Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer verließ gegen 10.40 Uhr die A7 aus Richtung Norden kommend an der dortigen Anschlussstelle. Beim Einfahren in die Landesstraße übersah er einen von rechts kommenden Autofahrer (Alter derzeit noch nicht bekannt), sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierdurch geriet der Wagen in den Straßengraben, schleuderte anschließend auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem weiteren Lkw kollidierte, der von einem 46-Jährigen gelenkt wurde. Hierdurch wurde er erneut abgewiesen und prallte schließlich gegen die Schutzplanken. Der eingeklemmte Autofahrer zog sich schwere Verletzungen zu, wurde von der Feuerwehr befreit, vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Landesstraße musste mehrere Stunden voll gesperrt werden.