Schaden in einer Gesamthöhe von rund 9000 Euro an drei beteiligten Fahrzeugen ist bei einem Unfall am Donnerstag gegen 17.30 Uhr entstanden. Ein 25-jähriger Autofahrer erkannte auf der Höhe einer Tankstelle einen auf der Nördlinger Straße (L1029) wartenden 32-jähigen Fahrer zu spät und fuhr mit seinem Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der vordere Wagen wiederum auf das Auto eines 26-Jährigen geschoben.